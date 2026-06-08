Durante l'interrogatorio, un 19enne ha ammesso di essere membro di un'organizzazione chiamata Latin Kings e di trovarsi sulla scena al momento dell'omicidio di un 22enne avvenuto alla stazione Certosa. Tuttavia, ha negato di essere l'autore del delitto. Il fermo è stato convalidato dalla gip, che ha ascoltato le sue dichiarazioni.

“Sono un Latin King, non lo nego, ed ero lì quando è stato ucciso Gianluca Ibarra”. Lo ha detto, in sintesi, Jefferson Smith Echevarria Verano durante l’interrogatorio di convalida del fermo con la gip Sara Cipolla per l’omicidio del 22enne a Milano, accoltellato in stazione Certosa. L’avvocato Stefano Afrune che assiste il giovane per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere chiarisce che ha “fornito una ricostruzione conforme al teorema accusatorio ma ha respinto con fermezza e lucidità l’accusa di aver accoltellato” la vittima. Secondo il racconto reso non ci sarebbe alcun scambio di persona dietro l’omicidio di Stazione Certosa ma più “momenti di tensione” che si sono consumati fra gang rivali il 26 maggio: i Latin King da una parte e la MS13 dall’altra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, l’avvocato del 19enne fermato per l’omicidio alla stazione di Certosa: “Conferma di essere un Latin King ma non è l’omicida”

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