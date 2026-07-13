Il 9 luglio 2026, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto alla fermata Duomo della metro di Milano da un giovane di 27 anni di origini algerine. Il fondatore dei City Angels ha riferito che molte donne si rivolgono all’associazione per essere accompagnate a casa. Il fatto ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza negli spazi pubblici e sulla frequenza di episodi di violenza.

Il caso del 27enne di origini algerine che il 9 luglio 2026 ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metro di Milano è, secondo molti, solo la punta dell’iceberg di una situazione sempre più preoccupante. A confermarlo, in diretta a "Morning News", è Mario Furlan, fondatore dei "City Angels", associazione che da anni offre supporto ai senzatetto e a chiunque si trovi in difficoltà., Furlan racconta che le richieste di aiuto sono cambiate nel tempo. "Le donne si rivolgono a noi per essere accompagnate a casa", spiega. "Dopo il Covid, però, hanno iniziato a chiederci aiuto anche i ragazzini, perché hanno paura dei maranza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Ragazza sfregiata in metro a Milano, il fondatore dei City Angels: "Le donne si rivolgono a noi per essere accompagnate a casa"

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