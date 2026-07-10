La Polizia ha arrestato un uomo di 27 anni al termine di un episodio avvenuto alla fermata Duomo della metropolitana, dove una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto. La Procura di Milano ha predisposto l’udienza di convalida dell’arresto, prevista per il 27 del mese. L’uomo è stato fermato immediatamente dopo l’aggressione ed è stato trasferito in carcere. La vittima è stata soccorsa sul posto e successivamente portata in ospedale per le cure del caso.

La Procura di Milano si prepara a chiedere la convalida dell’arresto di Mohammed Saidi, il cittadino algerino di 27 anni fermato dalla Polizia dopo aver sfregiato al volto una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è attesa nelle prossime ore o, al più tardi, nella giornata di domani. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe aggredito la vittima dopo aver affermato: “Che cosa guardi? Sono uomo e sono musulmano”, per poi colpirla con un pugno ed estrarre un coltello con cui l’ha ferita al volto. La giovane, di origini marocchine, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico in codice giallo, come riportato anche da SkyTg24. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ildifforme.it - Milano, ragazza sfregiata in metro: attesa l’udienza di convalida per il 27enne arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Sono uomo e sono musulmano», 23enne sfregiata al volto in metro a Milano, arrestato un 27enneUna donna di 23 anni è stata aggredita e sfregiata al volto sulla banchina della fermata Duomo della linea M3 della metropolitana a Milano.

"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano: arrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo.

Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato.

Adesso basta!!! Sì sta superando ogni limite. Dopo l’italiano accoltellato al bar, oggi una povera ragazza sfregiata da un’altra risorsa nel nome di Allah. E non iniziate a invocare infermità o altro. Via dall’Italia senza se e senza ma. #Milano x.com

Ragazza sfregiata in metro a Milano, pm chiede carcere per Mohammed SaidiLa pm della Procura di Milano Simona Ferraiuolo ha inoltrato richiesta al gip di custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che giovedì pomeriggio ha sfregiato al volto una ragazza incontrat ... adnkronos.com

Milano, sfregia una 23enne con un coltello in metro: Che cos'hai da guardare. Arrestato un 27enneUn uomo ha sgregiato una ragazza in metropolitana a Milano. Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano, ha detto Mohammed Saidi, algerino 27enne, a una ragazza di 23 anni di origini marocch ... tg.la7.it