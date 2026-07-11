Ragazza sfregiata in metro a Milano il 27enne Mohammed Saidi resta in carcere | È pericoloso

Il 27enne algerino, arrestato per aver ferito con un coltello una ragazza di 22 anni alla fermata Duomo, rimane in carcere. La decisione è stata presa a causa della sua presunta pericolosità. La ragazza ha riportato ferite al volto e si trova sotto cure mediche. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aggressione con arma da taglio.

Resta in cella Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il gip Cristian Mariani ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con l’accusa di sfregio permanente al viso riconoscendo l’aggravante dei futili motivi e l’evidente pericolosità sociale. Le motivazioni dell’ordinanza. Da quanto si apprende, nel provvedimento il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. 🔗 Leggi su Open.online

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Giovane sfregiata in metro a Milano: arrestato un 27enne

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