Il ritiro del Milan per la stagione 2026-2027 è iniziato oggi a Milanello, con la presenza dei giocatori e l’arrivo dei dirigenti. La squadra è stata affidata dal 16 giugno al tecnico portoghese Rúben Amorim.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Raduno Milan LIVE | Giocatori a Milanello: iniziato il ritiro. Arrivano anche i dirigenti

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Cardinale al raduno del Milan per l’inizio della stagione Al raduno del Milan è presente anche Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird sarà al fianco di Amorim e dei giocatori in vista dell’avvio della nuova stagione. Fonte: Gazzetta dello Sport x.com

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