Raduno Milan Cardinale lascia Milanello | la partenza del suo elicottero | PM

Notizia in breve

Gerry Cardinale, proprietario del club calcistico, ha lasciato il centro sportivo di Milanello poco fa. È stato osservato mentre partiva a bordo di un elicottero. La notizia è stata diffusa tramite un video pubblicato da Stefano Bressi per una piattaforma dedicata alla squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del suo spostamento o sulla durata della sua visita.