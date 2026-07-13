Raduno Milan Cardinale lascia Milanello | la partenza del suo elicottero | PM

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gerry Cardinale, proprietario del club calcistico, ha lasciato il centro sportivo di Milanello poco fa. È stato osservato mentre partiva a bordo di un elicottero. La notizia è stata diffusa tramite un video pubblicato da Stefano Bressi per una piattaforma dedicata alla squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del suo spostamento o sulla durata della sua visita.

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