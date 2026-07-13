Un dirigente ha partecipato al raduno del club, arrivando in elicottero. Durante l'evento, ha pranzato con alcuni giocatori, sedendosi accanto a uno di loro. La presenza di questa figura nel centro sportivo è stata notata e documentata da un inviato sul posto. Non ci sono altre informazioni sui partecipanti o sulle attività svolte durante il raduno.

Grazie al lavoro dell'inviato a Milanello Stefano Bressi, la redazione di Pianeta Milan può rivelarvi che Gerry Cardinale (arrivato al raduno in elicottero) ha pranzato con la squadra sedendosi al fianco di Matteo Gabbia. Ha parlato molto con il gruppo degli italiani e con i giovani, accogliendo nel mondo rossonero anche il nuovo arrivato Mario Gila. Il numero uno del Milan ha assistito anche al primo allenamento dei rossoneri e ha parlato con il nuovo allenatore Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Raduno Milan, Cardinale a Milanello: il pranzo con Gabbia e non solo. I dettagli | PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, lunedì inizia l'era di Amorim: i dettagli del raduno a Milanello | PMIl Milan inizia lunedì il ritiro a Milanello con il nuovo allenatore Ruben Amorim.

Leggi anche: Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale a Milanello in elicottero. Il discorso di Amorim

Temi più discussi: Milan, Amorim ne convoca 26: in 8 dalla seconda squadra; Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali; Convocati Milan per il raduno estivo: assente Goncalo Ramos e c'è già un escluso da Amorim; Lunedì il raduno del Milan, test fisici e primo allenamento di Amorim.

Al via il raduno del Milan, al primo allenamento anche Cardinale. Il proprietario del club rossonero arrivato in elicottero #ANSA x.com

Ruben Amorim inizia la sua avventura al Milan con il raduno a MilanelloIl raduno del Milan a Milanello: nuove prospettive con Ruben Amorim alla guida della squadra per la stagione 2025-2026. La stagione 2025-2026 del Milan prende ufficialmente il via con il raduno a Mila ... notiziemilan.it

Raduno Milan 2026/27: Cardinale come Berlusconi, a Milanello in elicottero. I convocati di AmorimInizia ufficialmente la stagione 2026/27 per il Milan. Oggi, 13 luglio 2026, va in scena il classico raduno a Milanello, i giocatori convocati da Ruben Amorim (esclusi ovviamente quelli impegnati ai M ... calciomercato.com