Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale a Milanello in elicottero | cosa ha fatto Il discorso di Amorim
Oggi, lunedì 13 luglio, il Milan ha iniziato il ritiro estivo a Milanello, con il presidente che è arrivato in elicottero. Durante l’evento, il tecnico portoghese Rúben Amorim ha tenuto un discorso ai giocatori e allo staff. La squadra si è radunata sul campo principale, mentre i membri dello staff hanno iniziato le prime esercitazioni. La stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con questa prima giornata di preparazione.
RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Apro @MilanTV il giorno del ritiro dell' @acmilan....in studio Giorgia Tavella, @lucaserafini4, @Lorenzo_lollo11, @mauro_suma sotto la pioggia a Milanello..... È IL GIORNO DEL RADUNO 21-22 . x.com
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