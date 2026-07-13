Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale a Milanello in elicottero | cosa ha fatto Il discorso di Amorim

Notizia in breve

Oggi, lunedì 13 luglio, il Milan ha iniziato il ritiro estivo a Milanello, con il presidente che è arrivato in elicottero. Durante l’evento, il tecnico portoghese Rúben Amorim ha tenuto un discorso ai giocatori e allo staff. La squadra si è radunata sul campo principale, mentre i membri dello staff hanno iniziato le prime esercitazioni. La stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con questa prima giornata di preparazione.