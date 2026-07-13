Tra l'8 e l'11 luglio 2026, nella zona del basso Garda, si sono verificati raduni illegali di auto. Durante gli eventi, sono state registrate derapate, burnout e l’uso di fuochi artificiali in parcheggi e aree industriali. La polizia ha intervenuto per fermare le attività non autorizzate e ripristinare la sicurezza delle strade. Non sono stati comunicati danni specifici o feriti, né sono state annunciate sanzioni precise.

Tra l'8 e l'11 luglio 2026 una serie di raduni illegali nella zona del basso Garda ha seminato il caos trasformando parcheggi e zone industriali in palcoscenici improvvisati per esibizioni al volante, tra derapate, burnout e fuochi artificiali. Il tutto nel nome delle Illegal Night Gardasee, con tanto di organizzatori, regole per i partecipanti e gruppi social per coordinare le esibizioni e gli spostamenti da un luogo a un altro. Nonché contrastare il lavoro delle forze dell'ordine che, nonostante il numeroso dispiegamento e l'organizzazione preventiva (le date del raduno illegale erano note da tempo), hanno solamente potuto contenere la manifestazione abusiva, ostacolati da una folla di spettatori pronti ad accerchiare e a respingere le pattuglie in avvicinamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raduni illegali di auto: cosa si rischia tra drift e blocchi stradali

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