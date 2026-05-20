Formazione Fondirigenti apre le selezioni per settima edizione D20 leader

Fondirigenti, il fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager, ha avviato le procedure di selezione per la settima edizione del progetto D20 Leader. L'iniziativa si rivolge a manager e dirigenti interessati a partecipare a programmi di formazione specifici. Le candidature sono aperte e le selezioni si svolgeranno nelle prossime settimane. La partecipazione permette ai professionisti di accedere a percorsi formativi finalizzati a sviluppare competenze di leadership e gestione aziendale.

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(Adnkronos) – Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager, punto di riferimento in Italia per la formazione manageriale, consolida il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti con la settima edizione di D20 Leader, il percorso formativo di eccellenza post laurea dedicato alla crescita delle nuove generazioni di manager. L’iniziativa, che seleziona i partecipanti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Gruppo Unipol apre le selezioniIl gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi... Stagione in arrivo, Mutti apre le selezioni per 1.300 operatoriMUTTI, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, dà il via alla ricerca di 1. Formazione, Fondirigenti apre le selezioni per settima edizione D20 leaderProgramma prevede oltre 300 ore di formazione, articolate in lezioni, laboratori e study tour nazionali e internazionali, e affiancate da concrete esperienze professionali in azienda, pensate per trad ... adnkronos.com Fondirigenti: partono dal 10 aprile i contributi per i piani di formazioneCon l’avviso n. 1/2025 Fondirigenti sostiene interventi formativi per accrescere le competenze manageriali attinenti a macroaree: cambiamenti dei mercati, innovazione tecnologica e digitale, nuovi ... ipsoa.it