Stagione in arrivo Mutti apre le selezioni per 1.300 operatori

L’azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro ha annunciato l’apertura delle selezioni per 1.300 operatori stagionali destinati alla campagna di trasformazione del pomodoro 2026. La ricerca riguarda figure che si uniranno alle attività di produzione durante il periodo di raccolta e lavorazione. Le candidature sono aperte e l’azienda ha comunicato i dettagli delle modalità di candidatura e i requisiti richiesti.

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MUTTI, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, dà il via alla ricerca di 1.300 collaboratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro 2026. I lavoratori (in foto) saranno impegnati nei tre stabilimenti dell’azienda: 500 a Montechiarugolo e 400 a Collecchio, in provincia di Parma, e altri 400 nello stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Il periodo estivo, da luglio a settembre, rappresenta per Mutti un momento cruciale: è in queste settimane che infatti viene trasformata tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori partner, lavorando il pomodoro colto nel pieno della sua maturazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stagione in arrivo, Mutti apre le selezioni per 1.300 operatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, aperte le selezioni per nuovi operatori: domande entro il 26 aprileCandidature aperte per l’ingresso nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio regionale Sicilia. Ceam apre le selezioni per nuove figureCeam amplia il suo raggio d’azione e per questo sta potenziando il suo organico con nuove figure professionali.