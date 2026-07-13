A Palermo sono state arrestate 22 persone in un'indagine su un racket legato a Cosa Nostra, con episodi di minacce e intimidazioni che includevano l'uso di kalashnikov e bottiglie incendiarie. Il mandante dell'organizzazione, detenuto nel carcere di Trani, dava ordini attraverso videochiamate. In carcere, sono stati trovati tre cellulari e un “libro mastro” delle estorsioni, appartenente a un uomo di 35 anni.

In cella nel carcere di Trani oltre a tre cellulari gli hanno trovato il “libro mastro” delle estorsioni a Salvatore Verga, un 35enne palermitano. Sarebbe lui l'organizzatore del nuovo devastante assalto del racket delle estorsioni all'ombra di Cosa nostra che ha sconvolto e terrorizzato negli ultimi mesi Palermo tra Tommaso Natale, Sferracavallo, Mondello e Isola delle Femmine. Tra sventagliate di kalashnikov, bottiglie incendiarie e bigliettini con la solita frase: “devi metterti a posto”. E dalla cella Verga faceva regolarmente le videochiamate ai suoi picciotti per tenersi aggiornato su attentati e riscossioni. Ci sarebbe da chiedersi se è proprio lui il mandante della devastazione, oppure ha preso ordini da qualche boss di rango con cui era magari in contatto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Gazzettadelsud.it - Racket a Palermo all'ombra di Cosa nostra tra kalashnikov e bottiglie incendiarie. Fermate 22 persone: il mandante dava ordini dal carcere con le videochiamate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo. Bottiglie di benzina e richieste di pizzo ai lidi di Isola delle Femmine

Notizie e thread social correlati

Palermo, fermata la banda kalashnikov: gli ordini partivano dal carcereI Carabinieri di Palermo hanno fermato 22 persone legate a una banda armata, sette già detenute.

Fermata la banda coi kalashnikov che terrorizzava Palermo. Gli ordini partivano dal carcereLa banda armata che terrorizzava Palermo con kalashnikov è stata smantellata dai carabinieri.

Temi più discussi: Confcommercio in campo contro il racket, nasce Imprese Mai Sole; Racket, un sostegno agli imprenditori vittime di intimidazioni: videosorveglianza e vigilanza privata gratis; Racket, Prefetto Palermo Battaglia si combatte e si vince insieme; Cartoline antiracket e boss scarcerati: cosa succede a Palermo.

Racket a Palermo all'ombra di Cosa nostra tra kalashnikov e bottiglie incendiarie. Fermate 11 persone: il mandante dava ordini dal carcere con le videochiamateTrovato nella cella del 35enne palermitano Salvatore Verga, detenuto a Trani, il libro mastro dei negozi da colpire con il prezzo stabilito. I coraggiosissimi atti di denuncia di commercianti e ... gazzettadelsud.it

Palermo, le cartoline anti racket all'Acquasanta x.com

Palermo, in cella la banda dei kalashnikov: 22 arresti in una maxi operazioneErano noti come banda dei kalashnikov: un'organizzazione criminale che da mesi seminava il terrore a Palermo. Estorsioni, minacce, intimidazioni e attentati, che, da novembre 2025 a pochi giorni fa, ... tg.la7.it

Napoli, uomo ucciso per una scarpa sporca: confermata la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. reddit