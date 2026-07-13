Racket a Palermo all' ombra di Cosa nostra tra kalashnikov e bottiglie incendiarie Fermate 22 persone | il mandante dava ordini dal carcere con le videochiamate

Da gazzettadelsud.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo sono state arrestate 22 persone in un'indagine su un racket legato a Cosa Nostra, con episodi di minacce e intimidazioni che includevano l'uso di kalashnikov e bottiglie incendiarie. Il mandante dell'organizzazione, detenuto nel carcere di Trani, dava ordini attraverso videochiamate. In carcere, sono stati trovati tre cellulari e un “libro mastro” delle estorsioni, appartenente a un uomo di 35 anni.

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In cella nel carcere di Trani oltre a tre cellulari gli hanno trovato il “libro mastro” delle estorsioni a Salvatore Verga, un 35enne palermitano. Sarebbe lui l'organizzatore del nuovo devastante assalto del racket delle estorsioni all'ombra di Cosa nostra che ha sconvolto e terrorizzato negli ultimi mesi Palermo tra Tommaso Natale, Sferracavallo, Mondello e Isola delle Femmine. Tra sventagliate di kalashnikov, bottiglie incendiarie e bigliettini con la solita frase: “devi metterti a posto”. E dalla cella Verga faceva regolarmente le videochiamate ai suoi picciotti per tenersi aggiornato su attentati e riscossioni. Ci sarebbe da chiedersi se è proprio lui il mandante della devastazione, oppure ha preso ordini da qualche boss di rango con cui era magari in contatto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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