La banda armata che terrorizzava Palermo con kalashnikov è stata smantellata dai carabinieri. Gli investigatori hanno arrestato 22 persone, sette delle quali sono già in carcere e sono state colpite da un nuovo provvedimento. Gli ordini provenivano dal carcere, secondo quanto emerso dalle indagini. Il blitz è parte di un’operazione contro la criminalità organizzata condotta dal comando provinciale.

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un nuovo blitz contro la criminalità organizzata che ha portato al fermo di 22 persone, sette delle quali già detenute e raggiunte dal provvedimento in carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dal procuratore Maurizio de Lucia, fa luce sulle intimidazioni che, da novembre 2025, hanno colpito il mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Sono nove gli indagati accusati di: estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi comuni e da guerra, con l’aggravante mafiosa. Altri sei sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri di San Lorenzo e dello Zen 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fermata la banda coi kalashnikov che terrorizzava Palermo. Gli ordini partivano dal carcere

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