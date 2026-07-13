Palermo fermata la banda kalashnikov | gli ordini partivano dal carcere

I Carabinieri di Palermo hanno fermato 22 persone legate a una banda armata, sette già detenute. Gli investigatori hanno accertato che gli ordini provenivano dal carcere, collegando i detenuti alle attività criminali. Il blitz ha coinvolto diverse zone della città, con perquisizioni e sequestri di armi e denaro. L’operazione mira a interrompere le attività di un gruppo armato che operava sotto il controllo di detenuti.

I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un nuovo blitz contro la criminalità organizzata che ha portato al fermo di 22 persone, sette delle quali già detenute e raggiunte dal provvedimento in carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dal procuratore Maurizio de Lucia, fa luce sulle intimidazioni che, da novembre 2025, hanno colpito il mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Sono nove gli indagati accusati di: estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi comuni e da guerra, con l’aggravante mafiosa. Altri sei sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri di San Lorenzo e dello Zen 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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