quattro modi diversi di fare il numero 10

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Dani Olmo hanno mostrato quattro approcci diversi nel ruolo di numero 10. Messi si è concentrato sul controllo del gioco, Mbappé sulla velocità e l’attacco, Bellingham sulla versatilità e Olmo sulla creatività. Le loro differenze riflettono le strategie delle quattro semifinaliste dei Mondiali di calcio.

Quelli di Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Dani Olmo, che raccontano anche un po' le quattro semifinaliste dei Mondiali di calcio Il numero 10 nel calcio viene per tradizione affidato al giocatore più creativo e talentuoso della squadra, che soprattutto in passato agiva quasi sempre nella trequarti, la zona tra centrocampo e attacco, dove diventa prezioso saper fare azioni da cui possano nascere gol. Anche oggi, in un calcio senza numeri fissi dall’1 all’11 com’era una volta, con calciatori meno specializzati e più versatili, il numero 10 rimane il numero più importante di una squadra, che fa davvero strano vedere affidato a un giocatore non di particolare talento, perlomeno rispetto ai suoi compagni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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