L’affondo è un esercizio semplice e efficace per rafforzare gambe e glutei. Consiste nel fare un passo avanti piegando le ginocchia fino a formare un angolo di circa 90 gradi, poi tornare alla posizione di partenza. Patricia Sala, trainer certificata, sottolinea che questa tecnica combina elementi di boxe, thai boxe e kickboxing, rendendola un movimento versatile e pratico da eseguire in palestra.

Facile ed efficace, l'affondo è un grande classico da palestra per rinforzare gambe e glutei. Ce lo spiega Patricia Sala, trainer certificata di Brooklyn Fitboxing, un mix di tecniche di boxe, thai boxe e kickboxing. "I muscoli più coinvolti sono i quadricipiti, i posteriori della coscia e il grande gluteo, ma è intensamente coinvolto anche il core che serve a mantenere equilibrio e stabilità", spiega Patricia Sala. "In quanto esercizio unilaterale, cioè che impegna una gamba per volta, l'affondo è utile anche per correggere eventuali squilibri e asimmetrie muscolari, oltre a migliorare la coordinazione". Si può fare in avanti, di lato e indietro, ma anche camminando e con il piede posteriore appoggiato su una panca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 5 modi di fare l'affondo: guida all'esercizio numero uno per potenziare gambe e glutei

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