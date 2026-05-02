Tre stadi una città due modi diversi di intendere il calcio
A Madrid, i due principali impianti di calcio sono oggi mete di visita per numerosi turisti, attirando anche molte famiglie e appassionati. Le strutture, entrambe situate nel centro cittadino, sono state recentemente rinnovate e dispongono di servizi all’avanguardia. I biglietti per le visite guidate e le partite sono molto richiesti, e le due società calcistiche hanno avviato campagne promozionali per i visitatori stranieri. La differenza tra i due stadi si riflette anche nelle modalità di fruizione e negli eventi organizzati.
A Madrid gli impianti di Real e Atletico sono diventati costosissime attrazioni per turisti; il Rayo Vallecano fa di tutto per tenerli lontani, i turisti Comunque vada la semifinale di ritorno con lo Strasburgo, lo stadio del Rayo Vallecano – squadra di calcio di Madrid – ha ospitato giovedì l’ultima partita della sua annata europea. Non è detto che ce ne sia un’altra prossimamente, perché il Rayo non è affatto abituato a fare con costanza le coppe europee. Non è detto che ce ne sia un’altra in assoluto in questo impianto, considerato un po’ al limite per le regole della Uefa, la federazione europea del calcio. L’ultima comunque è stata un successo, una vittoria 1-0 contro lo Strasburgo, che lascia aperte molte possibilità di arrivare alla finale di Lipsia di Conference League, la terza coppa europea per importanza.🔗 Leggi su Ilpost.it
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