Sinner può sfondare i 15000 punti nel ranking ATP al Roland Garros e superare Nadal! Avrebbe davanti solo Djokovic e Federer

Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si trova vicino a raggiungere i 15.000 punti nel ranking ATP, una soglia che potrebbe portarlo a superare Rafael Nadal. Attualmente, il tennista italiano si colloca al secondo posto dietro a Novak Djokovic, con Roger Federer che si trova al primo. Se Sinner dovesse mantenere i risultati attuali, potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione e avvicinarsi ai record di Nadal nel ranking mondiale. La sua corsa al Roland Garros si intreccia con questa possibilità.

Sinner, a questo punto, si presenterà a quota 14750 a Parigi, dove però dovrà scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno: l’azzurro ripartirebbe da quota 13450 e vincendo il torneo si isserebbe a quota 15450. Con questo score diventerebbe il terzo tennista con più punti nella storia. Puppo: “C’è una cosa che più mi stordisce di Sinner. Credo farà una preparazione speciale, evitando i 500” Jannik Sinner, Roma, la storia e oltre. Ora il Roland Garros per prendersi tutto il rosso Puppo: “C’è una cosa che più mi stordisce di Sinner. Credo farà una preparazione speciale, evitando i 500” Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha commentato il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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