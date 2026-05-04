Jannik Sinner continua la sua scalata nel mondo del tennis, puntando a raggiungere i 15.000 punti, con Nadal e Federer nel suo mirino. Nel frattempo, Novak Djokovic si trova più distante, rispetto ai suoi record precedenti. L’atleta italiano ha stabilito nuovi record personali, rafforzando la sua posizione nei ranking e affrontando le prossime sfide con obiettivi sempre più elevati.

Record su record per Jannik Sinner, con obiettivi sempre più ambiziosi all’orizzonte. Il numero uno del mondo ha arricchito la propria bacheca con un altro titolo: all’appello mancava il Masters 1000 di Madrid, e l’altoatesino ha colmato la lacuna con autorità, liquidando in meno di un’ora, nella finale della Caja Mágica, il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-2. Un match a senso unico che ha messo in evidenza la reale distanza tecnica tra Sinner e il resto del circuito, anche alla luce dell’assenza per infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz. Con questo risultato, Sinner consolida la propria fuga in vetta al ranking mondiale. L’azzurro ha raggiunto quota 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner prosegue la rincorsa ai 15000 punti! Nadal e Federer nel mirino, più lontano Djokovic

Notizie correlate

Sinner come Nadal, Djokovic e Federer? Jannik ‘scaccia’ paragoni a Madrid(Adnkronos) – Jannik Sinner 'scaccia' ogni paragone con Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic.

Patrick Mouratoglou: “Sinner e Alcaraz non hanno punti deboli nel gioco. Nadal e Federer ne avevano…”L’evoluzione del tennis moderno è tema che affascina e per chi come il coach francese Patrick Mouratoglou, attento osservatore di tale sviluppo, le...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Bologna, prosegue la rincorsa al settimo posto: ora serve vincere e sperare; Madrid, Sinner non si ferma: 19ª vittoria di fila, Moller ko in due set.

Sinner prosegue la rincorsa ai 15000 punti! Nadal e Federer nel mirino, più lontano DjokovicRecord su record per Jannik Sinner, con obiettivi sempre più ambiziosi all’orizzonte. Il numero uno del mondo ha arricchito la propria bacheca con un ... oasport.it

Madrid, Sinner non si ferma: 19ª vittoria di fila, Moller ko in due setJannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale al Mutua Madrid Open, conquistando gli ottavi di finale dopo aver superato il danese Elmer Moller con un netto 6-2, 6-3. Questa vittoria non solo lo proi ... it.blastingnews.com

Jannik Sinner prosegue la sua corsa inarrestabile verso l'olimpo del tennis mondiale, anche a Madrid è in finale, per entrare nella storia sfiderà Alexander Zverev LEGGI TUTTI I DETTAGLI QUI: https://www.quotidianodelsud.it/nazionale/sport/altri-sport/2026/0 - facebook.com facebook

Prosegue la marcia di Sinner al torneo di Madrid. x.com