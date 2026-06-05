Italia-Olanda oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv canale streaming

Oggi si gioca Italia-Olanda nella Nations League femminile di volley 2026. Dopo la vittoria contro la Bulgaria, la squadra italiana affronta una sfida più impegnativa per valutare la crescita del team. L’incontro si svolge in orario serale e sarà trasmesso in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati alla competizione. La partita rappresenta un test importante per la formazione italiana, che cerca di consolidare il proprio livello in vista delle prossime tappe del torneo.

La vittoria contro la Bulgaria ha rappresentato soltanto il primo passo. Adesso per l’Italia arriva una sfida capace di misurare in maniera molto più precisa il valore della nuova Nazionale costruita da Julio Velasco. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno, alle ore 1.00 italiane, le azzurre torneranno sul taraflex del Nilson Nelson di Brasilia per affrontare l’ Olanda, avversaria tradizionalmente ostica e formazione che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama internazionale grazie a un progetto tecnico in continua evoluzione. L’esordio nella Volleyball Nations League 2026 ha lasciato sensazioni decisamente positive. 🔗 Leggi su Oasport.it

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