Quando la badante va in ferie l’esperta | Bisogna intervenire prima Quando l’emergenza esplode il prezzo diventa più alto economicamente ed emotivamente

Da vanityfair.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra giugno e agosto, le richieste di assistenza per anziani aumentano del 20-30%. Un'esperta avverte che intervenire in anticipo è fondamentale, poiché quando l’emergenza si verifica, i costi, sia economici che emotivi, diventano più elevati. La mancanza di una badante durante le ferie causa spesso disagi e crisi improvvise nelle famiglie, che devono affrontare l’assenza improvvisa dell’assistenza.

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Tra giugno e agosto le richieste di assistenza aumentano del 20-30% (dati FamKare, agenzia specializzata nella ricerca di badanti e nel supporto ai caregiver familiari). Un picco stagionale che riflette un problema: la difficoltà di molte famiglie italiane nel progettare per tempo una sostituzione e costruire una rete di sostegno che non lasci tutto sulle spalle di una sola persona. A farne le spese sono spesso, in particolare, le donne: figlie, mogli, nuore che ancora oggi si trovano più frequentemente a sostenere il peso della cura, rinunciando alle proprie ferie, rimandando i propri bisogni e cercando di tenere insieme assistenza, lavoro e vita personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Quando la badante va in ferie, l’esperta: «Bisogna intervenire prima. Quando l’emergenza esplode il prezzo diventa più alto, economicamente ed emotivamente»
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Quando la badante va in ferie, l’esperta: «Bisogna intervenire prima dell’emergenza. Le famiglie arrivano tardi perché provano a contenere i costi, ma quando l’emergenza esplode il prezzo diventa più alto, economicamente ed emotivamente»Tra giugno e agosto, le richieste di assistenza per assistenti familiari crescono del 20-30%.

Va in ferie e quando rientra non ha più il lavoro, fa ricorso ma perde. “Non ci sono prove”Una persona torna dalle ferie e scopre di essere stata licenziata, senza ricevere spiegazioni chiare.

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