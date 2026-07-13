Tra giugno e agosto, le richieste di assistenza per assistenti familiari crescono del 20-30%. Un’esperta avverte che le famiglie spesso aspettano troppo prima di intervenire, cercando di contenere i costi, ma l’attesa può far scoppiare emergenze più costose sia economicamente che emotivamente. Quando la badante prende ferie, si evidenzia una maggiore pressione sulle famiglie, che devono gestire situazioni critiche senza un supporto immediato.

Tra giugno e agosto le richieste di assistenza aumentano del 20-30% (dati FamKare, agenzia specializzata nella ricerca di badanti e nel supporto ai caregiver familiari). Un picco stagionale che riflette un problema: la difficoltà di molte famiglie italiane nel progettare per tempo una sostituzione e costruire una rete di sostegno che non lasci tutto sulle spalle di una sola persona. A farne le spese sono spesso, in particolare, le donne: figlie, mogli, nuore che ancora oggi si trovano più frequentemente a sostenere il peso della cura, rinunciando alle proprie ferie, rimandando i propri bisogni e cercando di tenere insieme assistenza, lavoro e vita personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando la badante va in ferie, l’esperta: «Bisogna intervenire prima dell’emergenza. Le famiglie arrivano tardi perché provano a contenere i costi, ma quando l’emergenza esplode il prezzo diventa più alto, economicamente ed emotivamente»

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