Va in ferie e quando rientra non ha più il lavoro fa ricorso ma perde Non ci sono prove

Una persona torna dalle ferie e scopre di essere stata licenziata, senza ricevere spiegazioni chiare. Ha presentato ricorso, ma la sua richiesta è stata respinta perché, secondo i giudici, non ci sarebbero prove sufficienti. Da allora, si trova davanti ai cancelli dell’azienda, senza un impiego e senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La vicenda si svolge in un’area industriale, con le parti coinvolte che non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Ancona, 27 aprile 2026 – Rientra dalle ferie e lo lasciano fuori dal lavoro. Giorno dopo giorno, davanti ai cancelli. Poi scopre che per l’azienda era già “dimesso”. Ma il tribunale gli dà torto. È quanto accaduto ad Ancona, ed è stato oggetto di una causa civile che si è chiusa con una bocciatura per il lavoratore. L’uomo, saldatore assunto a tempo indeterminato presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, era tornato dalle ferie estive e dal 27 agosto 2025, secondo quanto riferisce, si presenta in cantiere, pronto a lavorare, ma viene rimandato a casa. Senza che gli fosse fornita alcuna giustificazione, dice, senza una parola ufficiale. La richiesta di spiegazioni del lavoratore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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