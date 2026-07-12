È morto a 74 anni l'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. La notizia è stata comunicata dall’Amiri Diwan, che ha annunciato la scomparsa di un leader di rilievo per il paese. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La sua morte segna la fine di un periodo di leadership nel Paese.

E’ morto a 74 anni lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar. “L’Amiri Diwan annuncia la scomparsa del grande leader della patria, Sua Altezza l’Emiro Padre, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, venuto a mancare questa mattina, 12 luglio 2026, all’età di circa 74 anni”, si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Amiri Diwan, massimo organo governativo dell’Emirato del Qatar. Ha governato il paese dal 1995 al 2013, prima di abdicare a favore del figlio, lo sceicco Tamim, attuale leader di Doha. E’ stato l’artefice della crescita economica e del ruolo geopolitico del Qatar, paese ricco di risorse energetiche, trasformandolo dalle sue origini beduine a protagonista regionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Qatar, è morto l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: aveva 74 anni

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Qatar's Former Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani Dies At 74

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