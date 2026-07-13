Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon, confermando il successo dell’anno precedente. Con questa vittoria, ha ottenuto il suo secondo titolo major. Un esperto ha commentato che Sinner potrebbe aumentare la media di vittorie in Slam a due all’anno e che, per superare i Big Three, dovrebbe adottare strategie innovative.

Jannik Sinner ha vinto di nuovo Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha completato il bis e, dopo il successo di 12 mesi fa, ha centrato di nuovo il successo ai Championships. Un trionfo clamoroso per il numero 1 del mondo che nell’atto conclusivo ha piegato Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di una sfida che ha incantato il Centre Court più famoso del mondo. L’altoatesino ha scritto, di nuovo, la storia. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di Tennismania dedicata alla finale, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore della trasmissione e giornalista di Eurosport, ha iniziato dalla finale di Wimbledon nel suo complesso: “Senza dubbio ha vinto un match che ha fatto aggrappare ai divani tantissimi tifosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Sinner può migliorare la media di 2 Slam all’anno. Per superare i Big3 deve inventarsi qualcosa di folle”

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Sinner ha vinto da morto: questa partita era una trappola.

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