A Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del torneo ATP e ha conquistato 13750 punti nel ranking virtuale. Se riuscirà ad arrivare in finale, il punteggio salirà a circa 14000 punti, mentre una vittoria finale lo porterebbe a circa 14350 punti. I record dei Big3 sono ancora distanti, e al momento l’azzurro si trova a una distanza significativa da quei risultati.

Con l’accesso alle semifinali a Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto quota 13750 nella classifica virtuale del ranking ATP: l’azzurro salirà a quota 14000 in caso di approdo in finale e si porterà a 14350 in caso di successo nel torneo iberico. L’italiano poi scarterà 650 punti a Roma: in caso di successo sia a Madrid che agli Internazionali d’Italia, Sinner salirebbe nel ranking a quota 14700. L’azzurro la settimana successiva non è iscritto né ad Amburgo né a Ginevra, ma scarterà una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno e recupererà i 50 punti di Halle 2025. Sinner, a questo punto, si presenterebbe a quota 14750 a Parigi, dove però dovrà scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno: l’azzurro ripartirebbe da quota 13450 e vincendo il torneo si isserebbe a quota 15450.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner può superare i 14000 punti nel ranking ATP a Madrid: i record dei Big3 sono ancora lontani

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