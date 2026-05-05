Durante una puntata di TennisMania su YouTube, Dario Puppo ha commentato il rendimento di Jannik Sinner negli ultimi tornei, affermando che, sebbene non piaccia l’accostamento, il tennista italiano può essere paragonato ai Big3. Il giornalista di Eurosport ha anche parlato della possibile partecipazione di Sinner agli Internazionali d’Italia, in relazione ai risultati ottenuti dal numero uno del ranking mondiale.

Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha commentato il dominio di Sinner visto negli ultimi tornei e la possibile programmazione degli Internazionali d’Italia in base ai match del numero 1 del mondo. Sulla programmazione del torneo: “ A me pare che il sorteggio non sia così tanto favorevole agli italiani, a parte forse Cobolli. Siccome i biglietti di sabato sera costano più rispetto al diurno, pare che Sinner possa giocare la sera. Non sarebbe un dramma. Le condizioni possono essere un po’ più difficoltose, non capisco però perché mettere Sinner di sera al sabato o alla domenica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo si sbilancia: “Anche se a lui non piace l’accostamento, Sinner è assimilabile ai Big3”

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Puppo: “A Roma non c’era mai stato un super favorito come Sinner. Penso che giocherà quando vuole lui”Dario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Jannik Sinner: “Non posso paragonarmi ai Big3. Jodar fa parte di una generazione interessante”Jannik Sinner supera piuttosto agevolmente il qualificato danese Elmer Moller e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026.