Puntano la pistola contro la titolare di una gioielleria a Milano e scappano con 100mila euro di bottino | 3 arresti

Il 19 giugno, cinque persone si sono introdotte in una gioielleria nella zona Niguarda di Milano fingendosi clienti. Dopo aver studiato il negozio, hanno minacciato la titolare con una pistola e si sono fatti consegnare circa 100.000 euro in gioielli e denaro contante. Tre degli aggressori sono stati arrestati nelle ultime ore, mentre gli altri due sono ricercati.

Fingendosi clienti, riuscivano a studiare il negozio da svaligiare. Una banda di 5 persone lo scorso 19 giugno ha rapinato una gioielleria in zona Niguarda a Milano e ora 3 di loro sono stati arrestati. Ancora ricercati, invece, gli altri complici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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