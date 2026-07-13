Tre persone sono state arrestate dopo aver rapinato una gioielleria a Milano, portando via circa 100 mila euro in gioielli. Durante il colpo, uno dei rapinatori ha puntato una pistola alla testa delle titolari, costringendole a consegnare i beni. Gli investigatori hanno seguito una serie di spostamenti tra periferia e hinterland milanese, cambiando spesso alloggio per evitare la cattura. Le forze dell’ordine hanno infine rintracciato e fermato i responsabili.

Spostamenti continui, per depistare gli investigatori, in alloggi sempre diversi, spostandosi tra la periferia e l’hinterland milanese. Ma per tre dei cinque componenti di una banda responsabile di una rapina a mano armata da 100mila euro commessa il 19 giugno ai danni di una gioielleria in zona Niguarda, la latitanza è finita nei giorni scorsi, quando i carabinieri della sezione operativa di Desio e del nucleo investigativo di Monza si sono presentati alla porta del loro rifugio in via Val Trompia, a Quarto Oggiaro. Sono tutti cittadini peruviani tra i 23 e i 39 anni, raggiunti da provvedimento di fermo emesso dalla procura di Milano. Nel pomeriggio dello scorso 19 giugno, hanno fatto irruzione puntando una pistola contro la gioielliera, in quel momento presente in negozio con la madre anziana. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, rapinano gioielleria puntando la pistola alla testa delle titolari: bottino da 100 mila euro. Arrestati dai carabinieri

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