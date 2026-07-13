A Pulsano, il Comitato “Pulsano Aria Nuova” ha richiesto chiarimenti al Comune riguardo a un'istanza di accesso civico presentata, ma non ha ricevuto risposta. La richiesta riguarda informazioni sulle attività delle scuole del territorio. Il Comitato ha quindi sollecitato chiarimenti sull'assenza di risposte ufficiali.

Tarantini Time Quotidiano A Pulsano torna al centro del dibattito il tema della trasparenza amministrativa. Il Comitato spontaneo e informale “Pulsano Aria Nuova”, attraverso il suo portavoce Giuseppe Mastronuzzi, segnala la mancata risposta del Comune a un’istanza di riesame presentata nell’ambito di una procedura di accesso civico generalizzato. La richiesta, inviata tramite PEC e protocollata il 3 giugno 2026, era rivolta al Segretario Generale Rosario Cuzzolini, nella qualità di titolare del potere sostitutivo. Secondo quanto riferisce il Comitato, i termini previsti dalla normativa per fornire un riscontro sarebbero ormai decorsi senza alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pulsano, accesso civico sulle scuole senza risposta: il Comitato chiede chiarimenti al Comune

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