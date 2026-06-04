Il Comitato Pulsano Aria Nuova ha scritto al Segretario Generale del Comune di Pulsano chiedendo aggiornamenti sul rispetto delle norme antincendio nelle scuole comunali. La richiesta riguarda lo stato di adeguamento degli edifici scolastici alle normative di sicurezza antincendio. La comunicazione è stata inoltrata recentemente, senza che siano stati resi pubblici i dettagli delle verifiche o delle eventuali azioni in corso.

Tarantini Time Quotidiano Approda all’attenzione del Segretario Generale del Comune di Pulsano la richiesta avanzata dal Comitato Pulsano Aria Nuova per ottenere informazioni sullo stato di adeguamento antincendio degli edifici scolastici comunali. Il portavoce del sodalizio, Giuseppe Mastronuzzi, ha infatti presentato un’istanza di riesame dell’accesso civico generalizzato a seguito della mancata risposta da parte dell’ente. La vicenda trae origine da una richiesta protocollata il 23 aprile scorso, con la quale venivano domandati dati relativi alla conformità delle scuole di proprietà comunale alle disposizioni in materia di prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Scuole comunali e norme antincendio, il Comitato chiede l’intervento del Segretario Generale del Comune di Pulsano

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