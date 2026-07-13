Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 23 misure cautelari personali e sequestrato beni per oltre 60 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato un'organizzazione accusata di aver commesso reati legati all'impresa mafiosa e al riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento. Le operazioni si sono svolte tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. Oltre 100 indagati. L'articolo Puglia, 23 misure cautelari: accusa, impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento Guardia di finanza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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