Omicidio Diviesti e riciclaggio di denaro 15 misure cautelari in Puglia
Quindici misure cautelari sono state eseguite nelle prime ore del mattino in Puglia, in un’operazione congiunta tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. L’azione riguarda un’indagine su omicidio e riciclaggio di denaro. Le misure sono state applicate nel contesto di un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o le specifiche accuse.
(Adnkronos) – Quindici misure cautelari sono state eseguite dalle prime luci dell’alba nel corso di un'operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana (Spak). Le indagini hanno riguardato l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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