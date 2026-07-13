La Guardia di finanza ha arrestato 23 persone tra Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma, nell’ambito di un’operazione contro un’impresa mafiosa attiva nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento. Sono state sequestrate misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. L’indagine ha accertato riciclaggio e attività illecite legate all’impresa. Le misure sono state emesse a seguito di un’indagine coordinata dalle autorità giudiziarie.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. oltre 100 indagati. L'articolo Puglia, 23 arresti: accusa, impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento Guardia di finanza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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