Accusa frode al fisco da oltre 150 milioni di euro nel settore abbigliamento | sequestri nel barese Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato beni e denaro per oltre 150 milioni di euro in un’operazione contro una frode fiscale nel settore dell’abbigliamento. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illecito di evasione fiscale, con sequestri effettuati nel territorio del barese. Il comunicato ufficiale del comando provinciale ha dettagliato le attività di contrasto alla frode, che coinvolgono più soggetti e aziende.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, di beni e rapporti finanziari fino alla concorrenza della somma di circa 1,3 milioni di euro, nei confronti del legale rappresentante di una società operante all’ingrosso nel commercio di capi di abbigliamento, con sede presso un noto parco commerciale dell’Area metropolitana. L’operazione costituisce l’epilogo di articolati approfondimenti investigativi, coordinati e diretti dalla Procura barese – eseguiti dai finanzieri della Tenenza di Putignano – che traggono origine da una verifica fiscale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa, frode al fisco da oltre 150 milioni di euro nel settore abbigliamento: sequestri nel barese Guardia di finanza Notizie correlate Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione... Accusa: fatture false per 1,3 milioni di euro. Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano; Frode fiscale, condannato a tre anni e quattro mesi noto imprenditore del compro oro; Quasi 4 milioni di euro non pagati al fisco: compro oro condannato a 3 anni e 4 mesi; Maxi-operazione di controllo a Torino Regio Parco: scoperti allacci abusivi, identificate numerose persone. Accusa, frode al fisco da oltre 150 milioni di euro nel settore abbigliamento: sequestri nel barese Guardia di finanzaun’IVA dovuta per oltre 700 mila euro, per un’evasione fiscale complessiva di circa 1,3 milioni di euro. noinotizie.it Frode fiscale, sequestrati beni per 1,3 milioni di euroDestinatario del provvedimento il rappresentante di un'azienda di vendita all'ingrosso di abbigliamento che ha sede in un centro commerciale della provincia di Bari ... rainews.it Gli uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, nel corso di mirati controlli per il contrasto ai traffici illeciti, hanno sottoposto a sequestro 7,430 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nei giorni sc facebook