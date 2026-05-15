Guardia di Finanza in Sardegna | scoperta maxi evasione nel settore nautico da 48 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l’operazione “Red Jack”, che ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale nel settore nautico di circa 48 milioni di euro. L’attività ha coinvolto controlli approfonditi nel comparto della nautica da diporto in Sardegna e rappresenta una delle operazioni più significative condotte in quest’ambito dalla stessa divisione. Durante le verifiche sono stati identificati diversi soggetti coinvolti in pratiche di elusione fiscale e frode.

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