Guardia di Finanza in Sardegna | scoperta maxi evasione nel settore nautico da 48 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l’operazione “Red Jack”, che ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale nel settore nautico di circa 48 milioni di euro. L’attività ha coinvolto controlli approfonditi nel comparto della nautica da diporto in Sardegna e rappresenta una delle operazioni più significative condotte in quest’ambito dalla stessa divisione. Durante le verifiche sono stati identificati diversi soggetti coinvolti in pratiche di elusione fiscale e frode.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione “Red Jack” del Reparto Aeronavale di Cagliari. La Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso l’operazione “Red Jack”, considerata una delle più rilevanti attività di controllo economico-finanziario mai realizzate nel comparto della nautica da diporto in Sardegna. L’inchiesta, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale, ha portato alla scoperta di 100 imbarcazioni battenti bandiera estera ma riconducibili a proprietari residenti in Italia, risultate non dichiarate al fisco nazionale. Imbarcazioni non dichiarate per oltre 48 milioni. Secondo quanto emerso dalle verifiche, il valore complessivo delle barche e delle navi da diporto individuate supera i 48 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l’operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L’indagine ha permesso di svelare facebook
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