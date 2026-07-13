Pugilato | un trofeo in otto tappe e le finali di gym boxe Un ’Città di Carrara’ ricco di soddisfazioni per la ’Enrico Bertola’
Un torneo di pugilato si è svolto in otto tappe con le finali di gym boxe, coinvolgendo numerosi atleti e offrendo incontri di buon livello tecnico. La competizione si è conclusa con un trofeo assegnato durante l’evento, che si è tenuto nella città di Carrara. I match hanno visto protagonisti pugili di diversa esperienza, con risultati che hanno premiato le prestazioni più meritevoli. La manifestazione ha attirato un pubblico appassionato e partecipanti da diverse zone.
Un torneo articolato in otto tappe, le finali della gym boxe, tanti atleti sul ring, match interessanti e di livello tecnico apprezzabile. Sono stati mesi intensi per la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che tra Sarzana, Montecatini Terme e Carrara ha organizzato la 21ª edizione del torneo ’ Città di Carrara ’ valido anche per il 20° Memorial Dino Galli, il 14° Memorial Umberto Franchi e per il 6° Memorial Enrico Ferri. E poi le finali regionali della gym boxe, il pugilato dove non c’è contatto fisico. Nel corso delle otto serate itineranti, sul ring allestito dalla società di via Cattaneo si sono alternati circa 170 pugili provenienti da molte regioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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