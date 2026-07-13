Pugilato | un trofeo in otto tappe e le finali di gym boxe Un ’Città di Carrara’ ricco di soddisfazioni per la ’Enrico Bertola’

Notizia in breve

Un torneo di pugilato si è svolto in otto tappe con le finali di gym boxe, coinvolgendo numerosi atleti e offrendo incontri di buon livello tecnico. La competizione si è conclusa con un trofeo assegnato durante l’evento, che si è tenuto nella città di Carrara. I match hanno visto protagonisti pugili di diversa esperienza, con risultati che hanno premiato le prestazioni più meritevoli. La manifestazione ha attirato un pubblico appassionato e partecipanti da diverse zone.