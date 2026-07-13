La partita tra Francia e Spagna si prevede da Over secondo l'intelligenza artificiale. Le due nazionali, considerate le favorite all'inizio del torneo, si affrontano per un posto in finale a New York. Si tratta di una semifinale tra i vicecampioni del mondo e i campioni d’Europa in carica, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto nel ranking FIFA. La sfida mette in palio un passaggio diretto alla finale mondiale.

Quelle che alla vigilia del torneo erano le due squadre da battere si sfidano per un posto nella finalissima di New York. Difficile chiedere di meglio a una semifinale Mondiale, in cui si sfidano i vicecampioni del mondo e i campioni d'Europa in carica, rispettivamente numero uno e numero tre del ranking Fifa. La Francia poi spera di festeggiare con ancora più convinzione la propria festa nazionale, che cade proprio nel giorno della semifinale. Scopriamo allora pronostico e quote IA di Francia-Spagna, match in programma a Dallas martedì 14 luglio alle ore 21. Secondo la nostra IA Gazzetta AI Predictor a Dallas sarà un match da almeno tre gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Spagna, il pronostico: secondo la nostra IA sarà una gara da Over. E Mbappé...

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Il mio pronostico però è tutto su chi vincerà la semi tra #Francia e #Spagna Credo #Mbappè e #Dembelè siano oggi superiori al team di #Yamal Vedremo se poi le altre 2 semifinaliste sovvertiranno il pronostico #FIFAWorldCup x.com

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