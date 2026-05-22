Pronostico Torino-Juventus | nel derby-trappola non basta una vittoria
Domenica alle 20:45 si disputa il derby tra Torino e Juventus, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A. La sfida si tiene nello stadio di casa del Torino e viene trasmessa in diretta tv e in streaming. Le formazioni sono state ufficializzate, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, e le statistiche della stagione sono disponibili per analizzare i possibili sviluppi dell'incontro.
Torino-Juventus è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Lo sgambetto della Fiorentina nella penultima giornata di Serie A rischia di costare carissimo alla Juventus, domenica scorsa crollata a sorpresa in casa contro una Viola già salva e apparentemente priva di grandi motivazioni nonché reduce da prestazioni decisamente deludenti. Allo Stadium, invece, la squadra in corsa per la Champions League è sembrata proprio quella di Paolo Vanoli, capace di pungere due volte (prima Ndour, poi Mandragora) una Signora apatica e confusionaria, caduta inopinatamente 0-2 davanti ai propri tifosi ed uscita tra i fischi assordanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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