Pronostico West Ham-Leeds | la vittoria non basta

Domenica si gioca la partita tra West Ham e Leeds, ultima giornata di Premier League. La sfida si svolge in un stadio senza pubblico e sarà trasmessa in diretta TV. Le formazioni sono ancora da definire, ma si prevede un incontro combattuto. La vittoria del West Ham non garantisce comunque la salvezza, poiché i punti ottenuti potrebbero non essere sufficienti.

West Ham-Leeds è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Una domenica amara per il West Ham. Anche se contro il Leeds, nel pomeriggio, dovrebbe comunque arrivare una vittoria. Ma c’è un solo modo che gli uomini di Espirito Santo si possano salvare. Fare appunto tre punti e sperare che il Tottenham non vinca il proprio match in casa contro l’Everton. Ci pare davvero un compito impossibile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La stagione è stata maledetta per i padroni di casa che solamente in un frangente, tra febbraio e marzo, hanno dato l’impressione di potersi tirare fuori dalle zone difficili della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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