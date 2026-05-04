Dopo 17 anni, una squadra di calcio ha conquistato nuovamente il titolo nazionale, interrompendo un lungo periodo di dominio di una formazione rivale. La vittoria è arrivata al termine di una stagione in cui il ciclo di successi del club di maggior successo nel paese si è spezzato. Sono state rilevate alcune criticità nella gestione e nelle prestazioni della squadra che hanno contribuito alla fine del suo lungo periodo di vittorie consecutive.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Levski a spezzare il dominio del Ludogorets?. Quali crepe hanno causato il crollo del ciclo vincente bulgaro?. Perché la costanza del Levski ha superato quella dei campioni?. Come cambieranno gli equilibri del campionato dopo questo traguardo?.? In Breve Fine striscia di 14 successi consecutivi del Ludogorets nel campionato bulgaro.. Levski Sofia interrompe l'attesa durata 17 anni per il titolo nazionale.. Il calo di solidità del Ludogorets ha permesso il sorpasso della squadra di Sofia.. Nuovi equilibri tecnici rendono la corsa al vertice meno prevedibile per la lega.. Il Levski Sofia interrompe la striscia di 14 successi consecutivi del Ludogorets e conquista il campionato bulgaro dopo un’attesa durata 17 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levski Sofia: 17 anni dopo conquista il campionato, finisce il ciclo

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