Pronostico Levski Sofia-Borac Banja Luka | avanti senza problemi

Levski Sofia-Borac Banja Luka è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Sì, c’è ancora il Mondiale in corso, ma la nuova stagione è già iniziata anche con i preliminari di Champions League. E il Levski Sofia, dopo il pareggio per uno a uno in trasferta, ha ottime possibilità di eliminare la squadra bosniaca del Borac Banja Luka. Pronostico Levski Sofia-Borac Banja Luka: c’è primo passo (Profilo Instagram Levski Sofia) – Ilveggente.it Uno a uno, dicevamo, lo scorso sette luglio. I bulgari hanno però tirato in porta in 16 occasioni – contro le sei dei padroni di casa – e hanno collezionato anche sette calci d’angolo e creato diverse occasioni per mettere in discesa la partita di ritorno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Borac - Levski Sofia 07/07/2026 prepartido

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