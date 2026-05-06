Pronostico Crystal Palace-Shakhtar Donetsk | timbrano il biglietto

Il match di ritorno tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk si disputa in semifinale di Conference League. La partita si svolge in un momento di difficoltà per il Crystal Palace, che ha affrontato una sfida complessa nel precedente incontro contro lo Shakhtar. La sfida sarà trasmessa in diretta e vedrà le formazioni schierate con alcune variazioni rispetto all’andata. Le due squadre cercano di conquistare un posto nella finale, con il risultato ancora aperto.

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk è la semifinale di ritorno di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico Non è stato semplice per il Cristal Palace, al di là poi di quello che è stato il finale contro lo Shakhtar. Il 3-1 per gli inglesi è un mattone enorme verso la finale di Conference League. Lo sappiamo benissimo. E quindi c’è solamente, tra le mura amiche, da timbrare il biglietto già staccato nella serata di una settimana fa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha dimostrato di essere in forma – così come aveva fatto vedere in campionato – il Palace. Una squadra che si è messa alle spalle uno dei momenti più difficili della propria storia (per un periodo ha pure rischiato la retrocessione) e che sta chiudendo in bellezza in questo finale.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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