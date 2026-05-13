Domani si gioca la partita tra Renate e Casarano, valida per i playoff di Serie C. Il Renate si presenta come favorito, avendo già un buon vantaggio nella qualificazione. La gara si svolgerà in un impianto sportivo di proprietà delle due squadre e verrà trasmessa in diretta streaming. I tifosi potranno seguire l'incontro anche tramite le piattaforme ufficiali delle società.

Renate-Casarano è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Il Renate è una delle squadre che ha messo più di un piede e mezzo nel prossimo turno dei playoff di Serie C. Aspettato, onestamente, visto che contro il Casarano non c’è mai stata la sensazione che questa squadra potesse perdere questa opportunità. (Profilo Instagram Renate) – Ilveggente.it Il due a zero in trasferta conquistato nello scorso fine settimana è un risultato che lascia tranquilli tutti. Non tanto per il divario, sappiamo che in una partita nell’arco dei 90minuti potrebbe succedere di tutto, ma soprattutto per quello che il Renate ha fatto vedere in trasferta.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Renate-Casarano: c’è solo da timbrare il pass

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