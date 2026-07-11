Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella finale di Wimbledon domenica 12 luglio. La partita mette in palio il titolo del torneo di singolare maschile. La finale si svolgerà senza la presenza di Carlos Alcaraz, che non è riuscito a qualificarsi. Le due racchette si sfideranno per la prima volta in una finale di questo livello. I precedenti tra i due giocatori sono limitati, senza incontri ufficiali prima di questa partita.

Jannik Sinner e Alexander Zverev si contenderanno domenica 12 luglio il titolo di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico della finale. Carlos Alcaraz non c’è. Un infortunio non gli ha consentito di calcare, quest’anno, i verdi prati di Church Road. Ma sbagliava chi pensava che, stando così le cose, Wimbledon per Jannik Sinner sarebbe stata una passeggiata e che, in assenza del suo principale antagonista, nessuno lo avrebbe impensierito. In finale affronterà il giocatore forse più sorprendente di questa edizione dei Championships, vale a dire Alexander Zverev, per il quale lo Slam britannico ha rappresentato la definitiva consacrazione anche sull’erba. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ilveggente.it - Sinner-Zverev, l’epilogo perfetto è servito: il pronostico della finale di Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

Notizie e thread social correlati

Sinner è perfetto, batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a ZverevJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, conquistando così la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo.

Wimbledon 2026: Jannik Sinner, ancora Djokovic sulla strada della finale. Fery-Zverev, la semifinale improbabileJannik Sinner si prepara a affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon 2026, ripetendo la sfida dello scorso anno.

Temi più discussi: Zverev ha cambiato status: batte Fery ed è il primo finalista di Wimbledon; Wimbledon: Djokovic battuto, Sinner torna in finale e trova Zverev; Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno: precedenti e scenari di tabellone; Sinner vola agli ottavi: Ogni giorno miglioro, questo è il percorso giusto.

Pronostico Sinner-Zverev, Jannik cerca il bis a Wimbledon contro il campione del Roland GarrosDomenica niente Mondiali, campo libero dunque per il tennis che propone la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Il numero 1 del mondo in semifinale ha battuto in tre set (triplo 6-4) il 7 volte ca ... tuttosport.com

Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Wimbledon 2026L'altoatesino vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno mentre il tedesco va a vaccia della prima affermazione sull'erba londinese ... tuttosport.com