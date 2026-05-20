Palermo-Catanzaro Inzaghi cerca il clamoroso ribaltone per la A | il pronostico

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio Barbera di Palermo si registra il tutto esaurito in vista della semifinale dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. La partita rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le squadre, con le due formazioni che si affrontano in un match che può determinare l'accesso alla finale e la promozione in Serie A. La sfida si svolge in un’atmosfera tesa, con i tifosi presenti in gran numero per sostenere le rispettive squadre.

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Stadio Barbera tutto esaurito per il ritorno della semifinale dei playoff di serie B: i padroni di casa partono dalla pesante sconfitta in Calabria (0-3) Tutto esaurito allo stadio Barbera dove il Palermo cercherà di ribaltare il verdetto della prima semifinale dei playoff di serie B: la squadra di Inzaghi riparte dal ko per 3-0 subìto in Calabria e deve vincere con tre gol di scarto per arrivare alla finalissima che regalerà l'ultimo posto nella serie A della prossima stagione. Scopriamo pronostico e quote di Palermo-Catanzaro in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20. L'impatto del Palermo con questi playoff è stato durissimo: in un solo tempo, tre gol subiti a Catanzaro che ora mettono in forte dubbio la possibilità che la squadra di Inzaghi possa giocare la finale per un posto in serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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