Tra martedì e mercoledì si disputano tre partite di ritorno del primo turno di qualificazione in Conference League. La sfida tra La Fiorita e UNA Strassen apre il programma. Due quote per alcune scommesse sono in calo, indicando possibili variazioni nelle previsioni degli scommettitori. Le partite si giocano in un contesto di anticipi delle gare di qualificazione, con i risultati ancora aperti.

Conference League, tra martedì e mercoledì si giocano tre anticipi delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione. Si parte con la sfida tra La Fiorita e UNA Strassen. Le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla Conference League 2026-2027 sono spalmate su tre giorni. In questo pezzo ci focalizzereo sui tre match in programma tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. (Instagram) – Ilveggente.it I fari sono puntati sulla gara del San Marino Stadium di Serravalle, dove i padroni di casa del La Fiorita hanno l’obbligo di ribaltare il KO dell’andata in Lussemburgo contro l’ UNA Strassen (1-0) per non abbandonare precocemente il palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 14-15 luglio: due quote in caduta libera

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UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round Draw: All 9 Ties and Results

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