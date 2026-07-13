Prime uscite serali a 12 anni i consigli di Daniele Novara | Serve un cambiamento lavorando con confini chiari

Un ragazzo di 12 anni ha chiesto ai genitori di poter uscire di sera. I genitori si sono confrontati con un esperto che ha suggerito di stabilire confini chiari e di adottare un approccio che preveda un cambiamento nelle regole familiari. La discussione si è svolta nel contesto di un tipico momento di confronto tra genitori e figli, legato alle prime uscite serali.

“Mio figlio ha 12 anni e vuole uscire la sera: che faccio?”. È il classico dilemma che prima o poi bussa alla porta di ogni famiglia, magari in occasione di una cena tra amici o della festa di paese. Da una parte si ha la sensazione di avere davanti un ragazzino ancora troppo acerbo; dall’altra, subentra il timore di risultare eccessivamente severi rispetto al resto del gruppo. A dipanare i dubbi su questa complessa fase di transizione è intervenuto Daniele Novara, affidando una riflessione ai propri canali social: “Qui siamo proprio nella fine dell’infanzia. Questo è il punto decisivo perché è il momento in cui i figli entrano in un’altra fase della vita che li condurrà all’età adulta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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