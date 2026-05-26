Ruba 3 volte in un giorno nello stesso supermercato | poi le minacce alla commessa

Un uomo di 23 anni, con precedenti penali, è stato arrestato a Brescia dopo aver sottratto merce tre volte in poche ore nello stesso supermercato. L’individuo avrebbe compiuto i furti nel negozio Aldi di via Giorgione a San Polo, e successivamente avrebbe minacciato una dipendente. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra volante della Polizia di Stato.

È stato arrestato dagli agenti della Squadra volante della Polizia di Stato di Brescia il pluripregiudicato tunisino di 23 anni che nei giorni scorsi avrebbe messo a segno tre colpi in poche ore nello stesso supermercato, lo store Aldi di Via Giorgione a San Polo. La chiamata al 112 è arrivata da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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