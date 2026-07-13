Prima categoria Tre colpi da ’big’ per lo Scarlino

Lo Scarlino ha annunciato l’ingaggio di tre giocatori di livello, tra cui Riccardo Coli, nato nel 1996. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Grosseto, ha giocato anche con Albinia, Sant’Andrea, Atletico Maremma e Orbetello. Oltre a Coli, sono stati ufficializzati gli arrivi di Roberto Corrado e Mattia Zaccariello. La squadra di prima categoria si rinforza così con tre innesti di esperienza e qualità.

Tre innesti di spessore per lo Scarlino che ufficializza gli arrivi di Riccardo Coli, Roberto Corrado e Mattia Zaccariello. Riccardo Coli (classe 1996), è un attaccante cresciuto nel vivaio del Grosseto con un passato tra Albinia, Sant’Andrea, Atletico Maremma e Orbetello. "Riccardo è unico nel suo genere – spiega il ds Piero Livaldi –. È un bomber da doppia cifra, un professionista esemplare che garantisce quantità e qualità". In attacco si registra anche il gradito ritorno di Roberto Corrado (1994), reduce dall’esperienza all’Atletico Maremma e cresciuto nel Follonica, con trascorsi a Monterotondo, Caldana e Montieri. "È la ciliegina nel reparto – commenta il ds –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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